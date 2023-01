telefilm – ALICE IN BORDERLAND 2 – di Shinsuke Sato

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Imawa no Kuni no Alice 2 – Alice in Borderland 2 – (今際の国のアリス 2)

Titolo internazionale: Alice in Borderland 2

Genere: serie tv (drama) – live action – azione, horror, psicologico, soprannaturale, survival

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (indicato come VM 14)

Paese: Giappone

Numero episodi: 8 (concluso)

Durata episodio: variabile per ogni episodio, da 60 a 80 minuti

Anno di uscita: Dicembre 2022

Tratto: dal manga “Alice in Borderland” di Haro Aso.

Director: Shinsuke Sato

Series composition: Yoshiki Watabe, Yasuko Kuramitsu, Shinsuke Sato

Music: Yutaka Yamada

Production: Robot Communications Inc.

Titolo in Italia: Alice in Borderland 2

Anno di pubblicazione in Italia: Dicembre 2022 (anche doppiato in italiano)

Trasmissione tv online: Netflix

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

ATTENZIONE! LIEVI SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENZA STAGIONE!

Arisu e Usagi – con Chishiya, Kuina e gli altri compagni sopravvissuti – sono riusciti a passare all’ultimo livello del gioco mortale. Ma potranno tornare a casa solo sconfiggendo le “carte”: fanti, regine e re, di diversi semi. Ognuno di questi “boss finali” ha la propria storia e personalità, e anche solo trovarli non sarà facile.

Simone Lupinacci: Ryōhei Arisu

Erica Laiolo: Yuzuha Usagi

Alessandro Luissiana: Chōta Segawa

Davide Fumagalli: Daikichi Kurabe

Federica Valenti: Saori Shibuki

Alberto Malanchino: Shuntarō Chishiya

Mosè Singh: Kōdai Tatta

Giuseppe Russo: Morizono Aguni

Elisabetta Spinelli: Rizuna Ann

Chiara Leoncini: Hikari Kuina

Mattia Bressan: Last Boss/Takatora Samura

Giorgio Bonino: Kuzuryū

Francesco Mei: Takeru Danma/Cappellaio

Elisa Contestabile: Kano Mira

Laura Cherubelli: Akane Heiya

Kento Yamazaki: Ryōhei Arisu

Tao Tsuchiya: Yuzuha Usagi

Yûki Morinaga: Chōta Segawa

Keita Machida: Daikichi Karube

Ayame Misaki: Saori Shibuki

Nijirô Murakami: Shuntarō Chishiya

Yutaro Watanabe: Kōdai Tatta

Sho Aoyagi: Morizono Aguni

Ayaka Miyoshi: Rizuna Ann

Dori Sakurada:Suguru Niragi

Aya Asahina: Hikari Kuina

Shuntarô Yanagi: Last Boss/Takatora Samura

Mizuki Yoshida: Asahi

Kina Yazaki: Momoka

Tsuyoshi Abe: Kuzuryū

Nobuaki Kaneko: Takeru Danma/Hatter

Riisa Naka: Kano Mira

Manga

– Alice in Borderland – opera capostipite

– Alice in Borderland Retry

– Imawa no Michi no Alice (Alice on Border Road)

Anime

– Imawa no Kuni no Alice – 3 oav

Live action

– Alice in Bonderland – telefilm (drama)

Altre opere di Shinsuke Sato presenti su questo sito:

