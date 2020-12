telefilm – ALICE IN BORDERLAND – di Shinsuke Sato

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Imawa no Kuni no Alice – Alice in Borderland – (今際の国のアリス)

Titolo internazionale: Alice in Borderland

Genere: serie tv (drama) – live action – azione, horror, psicologico, soprannaturale, survival

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (indicato come VM 14)

Paese: Giappone

Numero episodi: 8

Durata episodio: 50 minuti ciascuno

Anno di uscita: Dicembre 2020

Tratto: dal manga “Alice in Borderland” di Haro Aso

Director: Shinsuke Sato

Series composition: Yoshiki Watabe, Yasuko Kuramitsu, Shinsuke Sato

Music: Yutaka Yamada

Production: Robot Communications Inc.

Titolo in Italia: Alice in Borderland

Anno di pubblicazione in Italia: Dicembre 2020

Trasmissione tv online: Netflix, audio giapponese con sottotitoli in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

TRAMA

Arisu (che è la traslitterazione in giapponese del nome “Alice”) è un ragazzo di 24 annoiato dal mondo, che passa il tempo a giocare ai videogiochi con i due migliori amici Chota e Karube. Mentre i tre cercano di fuggire dalla polizia, dopo aver combinato un piccolo guaio, si ritrovano in una versione alternativa di Tokyo, vuota e desolata.

Scoprono di essere finiti in un pericoloso mondo, dove dovranno sottoporsi a dei giochi mortali per uscire…

CAST

Interpreti e personaggi

Kento Yamazaki: Ryōhei Arisu

Tao Tsuchiya: Yuzuha Usagi

Yûki Morinaga: Chōta Segawa

Keita Machida: Daikichi Karube

Ayame Misaki: Saori Shibuki

Nijirô Murakami: Shuntarō Chishiya

Yutaro Watanabe: Kōdai Tatta

Sho Aoyagi: Morizono Aguni

Ayaka Miyoshi: Rizuna Ann

Dori Sakurada:Suguru Niragi

Aya Asahina: Hikari Kuina

Shuntarô Yanagi: Last Boss/Takatora Samura

Mizuki Yoshida: Asahi

Kina Yazaki: Momoka

Tsuyoshi Abe: Kuzuryū

Nobuaki Kaneko: Takeru Danma/Hatter

Riisa Naka: Kano Mira

OPERE RELATIVE

Manga

– Alice in Borderland

– Imawa no Michi no Alice (Alice on Border Road) – spinoff

Anime

– Alice in Bonderland – 3 oav

Live action

– Alice in Bonderland 2 – telefilm (drama) – sequel

