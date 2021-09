telefilm – COWBOY BEBOP live action – di Alex Garcia Lopez

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Cowboy Bebop

Titolo internazionale: Cowboy Bebop

Genere: film – live action, azione, avventura, fantascienza, noir, cowboy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Usa

Lingua originale: Inglese

Numero episodi: 3

Anno di uscita: 19 Novembre 2021. Il telefilm uscirà sulla tv online Netflix in contemporanea in tutto il mondo.

Tratto: dalla serie tv “Cowboy Bebop” di Hajime Yatate.

Director: Alex Garcia Lopez

Series composition: Christopher Yost

Showrunner: André Nemec

Production: Netflix, Tomorrow Studios

Titolo in Italia: Cowboy Bebop

Anno di pubblicazione in Italia: 19 Novembre 2021

Trasmissione: Netflix

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

“Tank!” by Seatbelts

Trailer



TRAMA

Futuro: un gruppo di sgangherati cacciatori di taglie vaga per lo spazio, seguendo le tracce dei criminali più pericolosi del sistema solare.

Come cowboy del Vecchio West, questi individui coraggiosi si spostano di pianeta in pianeta a bordo della loro astronave, il Bebop. Ma un giorno vengono coinvolti in qualcosa di molto più grande…

CAST

Attore – Personaggio

John Cho – Spike Spiegel

Daniella Pineda – Faye Valentine

Mustafa Shakir – Jet Black

Molly Moriarty – Kimmie Black

Alex Hassell – Vicious

Arlo Green – Saltz

Alvin Maharaj – Bachan

Geoff Stults – Chalmers

Tamara Tunie – Ana

Elena Satine – Julia

Blessing Mokgohloa – Santiago

OPERE RELATIVE

Anime

– Cowboy Bebop – serie tv – opera capostipite

– Cowboy Bebop – Il film – film d’animazione, che si colloca tra il 22° ed il 23° episodio dell’anime

Manga

– Cowboy Bebop – uscito dopo l’anime

