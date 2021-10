telefilm – SQUID GAME – di Hwang Dong-hyuk

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Squid Game – (오징어게임)

Titolo internazionale: Squid Game

Genere: telefilm – azione, drammatico, horror, sopravvivenza, thriller

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (indicato come + 14 anni)

Paese: Corea Del Sud

Numero episodi: 9 (concluso)

Anno di uscita: Settembre 2021

Rete tv coreana: Netflix

Tratto: storia originale, creata da Hwang Dong-hyuk

Director: Hwang Dong-hyuk

Series composition: Hwang Dong-hyuk

Composer: Jung Jae-il

Production: Netflix, Siren Pictures

Titolo in Italia: Squid Game

Anno di pubblicazione in Italia: Settembre 2021

Trasmissione: in streaming su Netflix, in coreano o inglese con sottotitoli in italiano.

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Trailer



TRAMA

In un prossimo futuro, nella Corea del Sud, alle persone con grandi debiti viene data la possibilità di partecipare allo “Squid Game”, che mette in palio un enorme montepremi in denaro.

Il torneo ad eliminazione prevedere sei tradizionali giochi per bambini rivisti per l’occasione; ma i concorrenti scopriranno che chi viene eliminato, fa letteralmente una brutta fine…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Interpreti e personaggi

Lee Jung-jae: Seong Gi-hun

Park Hae-soo: Cho Sang-woo

Oh Yeong-su: Oh Il-nam

HoYeon Jung: Kang Sae-byeok

Heo Sung-tae: Jang Deok-su

Anupam Tripathi: Abdul Ali

Kim Joo-ryoung: Han Mi-nyeo

Wi Ha-joon: Hwang Jun-ho

Lee Byung-hun: Front Man

RECENSIONI