telefilm – ABYSS – di Yoo Je-won

A cura di Miss Dassy

SCHEDA

Titolo originale: Abyss

Titolo internazionale: Abyss

Genere: serie tv (k-drama) – fantasy, azione, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 16 (completo)

Anno di uscita: 2019

Tv: tvN

Tratto: storia originale

Director: Yoo Je-won

Series composition: Moon Soo-yeon

Music:

Production: Studio Dragon

Titolo in Italia: Abyss

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento), sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Netflix Italia

TRAMA

Go Se-yeon è una bellissima avvocata che fa il suo lavoro in modo impeccabile, Cha Min è suo amico, un erede poco attraente ma ricco di un impero di cosmetici. Entrambi, dopo la loro morte, sono stati rianimati e separati in corpi diversi da “Abyss”.

Abyss” è un oggetto celeste che ha il potere di far rivivere tutto ciò che è morto e i corpi reincarnati assumono l’aspetto dell’anima di quella persona. Go Se-yeon assume un aspetto più chiaro, mentre Cha Min diventa molto attraente e giovane; praticamente l’opposto di prima.

Iniziano così a lavorare insieme per scoprire il motivo della loro rinascita e chi ha causato la morte di Go Se-yeon.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Park Bo-young – Go Se-yeon/Lee Mi-Do

Kim Sa-rang – Go Seyeon (prima della sua morte)

Ahn Hyo-seop – Cha Min

Ahn Se-ha – Cha Min (prima della sua morte)

Lee Sung-jae – Oh Yeong-cheol / Oh Seong-cheol

Lee Si-eon – Park Dong-cheol

Han So-hee – Jang Hee-jin / Oh Su-jin

Kwon Soo-hyun – Seo Ji-Uk / Oh Tae-jin

Yoon Yoo-sun – Eom Ae-ran

Song Sang-Eun – Lee Mi-do

Lee Chul-min – Park Gi-man

Shim Yoon-bo – Mr. Kim

RECENSIONI

