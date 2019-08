telefilm – REVENGE NOTE (Sweet Revenge) – di Seo Won-tae

A cura di Miss Daddy

Titolo originale: Sweet Revenge

Titolo internazionale: Sweet Revenge

Genere: serie tv (k-drama) – sentimentale, scolastico, commedia

Rating: adatto a tutti

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 12 (completo)

Anno di uscita: 2017

Rete TV coreana: Oksusu, BTV

Tratto: storia originale

Director: Seo Won-tae

Series composition: Han Sang-im, Kim Jong-seon

Production: Blue Panda, Hidden Sequence

Titolo in Italia: Revenge Note

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione in tv: disponibile sulla TV online Rakuten Viki, sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Rakuten tv

TRAMA

Ho Goo-hee, studentessa delle superiori vittima di bullismo, scopre un’applicazione sul suo telefono, chiamata Revenge Note, che si vendica di qualunque nome venga scritto. Scrivendo il nome della vittima infatti, Goo-hee riuscirà a superare diversi problemi scolastici.

CURIOSITÀ ‘

– Curiosità: nel cast di questo drama è presente Cha Eun-woo, idol membro del gruppo k-pop ASTRO.

CAST

Kim Hyang-gi – Ho Goo-hee

Park Solomon – Ji-hoon

Kim Hwan-hee – Jung Deok-hee

Cha Eun-woo – Cha Eun-woo

Park Mi-sun- Madre di Goo-hee

Lee Doo-il – Padre di Goo-hee

Ji Gun-woo – Ho Go-joon

Park Kyung-lim – madre di Deok-hee

Ham Sung-min – Lee Kang-min

Lee Jini – Han Yu-ra

Kim Hyun-seo – Yang Ah-joon

Hwang Tae-kwang – Prof. Choi

Kim San-ho – Prof Eum Chi Hoon

RECENSIONI

