telefilm – CLEAN WITH PASSION FOR NOW – di No Jong-chan

SCHEDA

Titolo originale: Clean with passion for now

Titolo internazionale: Clean with passion for now

Genere: serie tv (k-drama) – sentimentale, commedia romantica, live action

Rating: adatto a tutti

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 16 (completo)

Anno di uscita: 2018-2019

Rete TV coreana: JTBC

Tratto da: Webtoon “Clean with passion for now” di Aengo

Director: No Jong-chan

Series composition: Han Hee-jung

Production: Drama House, Oh! Brothers Production

Titolo in Italia: Clean with passion for now

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione in tv: disponibile sulla TV online Rakuten Viki, sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Rakuten Viki

Trailer



TRAMA

Gil Oh-sol, un dipendente di una ditta di pulizie, incontra Jang Seon-gyul, il capo dell’azienda. I due sono opposti quando si tratta di pulizia. Con l’aiuto di Oh-sol, Seon-gyul affronterà la sua misofobia (mania della pulizia).

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Kim Yoo-jung – Gil Oh-sol

Yoon Kyun-sang – Jang Seon-kyul

Song Jae-rim – Choi Ha-in / Daniel Choi

Kim Won-hae – Gil Gong-tae

Lee Do-hyun – Gil Oh-dol

Min Do-hee – Min Joo-yeon

Kim Hye-eun – Cha Mae-hwa

Ahn Suk-hwan – Cha Seung-hwan

Yoo Sun – Segretaria Kwon

Kim Ki-nam – Segretario Kim

Hak Jin – Kim Dong-hyun

Cha In-ha – Hwang Jae-min

Kim Min-kyu – Lee Young-sik

Son Byong-ho – President Yang

Choi Yoo-song – Bodhisattva Wang

Choi Woong – Lee Do-jin

RECENSIONI

