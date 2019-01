A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Witch’s Love

Titolo internazionale: Witch’s Love

Genere: serie tv (k-drama) – sentimentale, romantico, demenziale, fantastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 12 (completa)

Anno di uscita: 2018

Rete TV Coreana: MBN

Director: Park Chan-yool

Writer: Son Eun-hye

Production: Kim Jong-hak Production

Titolo in Italia: Witch’s Love

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione: disponibile gratis sulla piattaforma online Viki, sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Rakuten Viki

Trailer



TRAMA

Tre generazioni di streghe hanno vissuto sotto gli occhi di tutti. Kang Cho Hong gestisce un ristorante con le sue nonne streghe, Maeng Ye e Jo Aeng Doo. Cercano di mantenere un basso profilo, ma l’aspetto giovanile di Cho Hong attrae l’attenzione di un ragazzo di quartiere, Hwang Jae Wook, che cerca costantemente di avvicinarsi a lei.

La vita di Cho Hong e delle sue nonne inizia a complicarsi quando si presenta a loro il padrone del loro ristorante, Ma Sung Tae. Tae Sung vuole affrontare un evento traumatico che gli è accaduto in quell’edificio quando era un ragazzino.

Con Tae Sung che ficca il naso nel loro lavoro nel ristorante, può Cho Hong mantenere la sua identità di strega segreta?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Yoon So-hee – Kang Cho-hong

Hyun Woo – Ma Sung-tae

Lee Hong-bin – Hwang Jae-wook

Kim Young-ok – Maeng Ye-soon

Go Soo-hee – Jo Aeng-doo

Choi Jae-sub – Kim Dong-soo

Choi Tae-hwan – Choi Min-soo

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.