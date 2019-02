A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Kkotboda namja – (꽃보다 남자)

Traduzione letterale: Ragazzi invece dei fiori

Titolo internazionale: Boys Over Flowers

Genere: serie tv (k-drama) – sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea Del Sud

Numero episodi: 25 (completo)

Anno di uscita: 2009

Tratto: dal manga “Hana Yori Dango” di Yoko Kamio

Director: Jeon Ki-sang

Writer: Yoon Ji-ryun

Network: KBS2

Production: Group 8

Titolo in Italia: Boys Over Flowers

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Trasmissione in tv: disponibile ufficialmente sulla TV online Rakuten Viki sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Rakuten TV

Sigle:

Sigla iniziale

“Paradise” di T-Max

Sigle finali

“Because I’m Stupid” di SS501

“Making a Lover” di SS501

TRAMA

L’ambientazione principale di questo K-drama è la scuola superiore Shinwa, che è un liceo per figli di persone ricche. Il figlio della multinazionale Shinwa Group è Gu Jun-pyo, che insieme ai suoi quattro amici forma una gang chiamata F4, i quali fanno ciò che vogliono e nessuno obbietta.

La protagonista femminile è Geum Jan-di, la quale viene da una famiglia povera, ma un giorno la sua storia cambia quando salva dal suicidio un ragazzo ricco che si rivelerà essere stato preso di mira dagli F4. A questo punto la presidentessa della scuole le offre una borsa di studio per studiare alla Shinwa e lì incontrerà i famosi F4, con la differenza però che non si lascerà mettere i piedi in testa da loro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Ku Hye-sun: Geum Jan-di

Lee Min-ho: Gu Jun-pyo

Kim Hyun-joong: Yoon Ji-hoo

Kim Bum: So Yi-jung

Kim Joon: Song Woo-bin

Kim So-eun: Chu Ga-eul

OPERE RELATIVE

Manga

– Hana Yori Dango

– Hana Nochi Hare – Hanadan Next Season (Boys Over Flowers Season 2)

Anime

– Hanayori Dango” serie tv di 51 episodi, trasmessa anche in Italia come “Mille emozioni tra le pagine di un diario per Mary Yvonne”

Live Action

– Hana yori Dango – telefilm, Giappone

– Hana yori Dango Returns – telefilm, Giappone

– Hana Nochi Hare – Hanadan Next Season (Boys Over Flowers Season 2) – telefilm, Giappone

– Hana Yori Dango Live Final – film, Giappone

– Meteor Garden – telefilm, Taiwan

