A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Wang-gwaneul Sseuryeoneun Ja, Geu Mugereul Gyeondyeora – Sangsokjadeul – (왕관을 쓰려는 자, 그 무게를 견뎌라 – 상속자들)

Traduzione letterale: Colui che vuole portare la corona deve sopportarne il peso – Gli eredi

Titolo internazionale: The Heirs

Genere: serie tv (k-drama) – sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 20 (completo)

Anno di uscita: 2013

Tratto: storia originale

Director: Kang Shin-hyo, Boo Sung-chul

Writer: Kim Eun-sook

Network: SBS TV

Production: Hwa & Dam Pictures, DramaFever

Titolo in Italia: Heirs

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Trasmissione in tv: disponibile ufficialmente sulla TV online Rakuten Viki sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Rakuten TV

Sigle:

Sigla iniziale

“I Will See You” di Trans Fixion

Sigla finale

“I’m Saying” (말이야) di Lee Hong-gi

Trailer



TRAMA

Il protagonista è il diciottenne Kim Tan, che all’inizio del k-drama vive negli Stati Uniti da solo, inoltre è il secondogenito del presidente di una delle cheabol più ricche e importanti della Corea del Sud, la Jeguk Group.

Negli USA Kim Tan incontra Che Eun-sang, una ragazza arrivata dalla Corea in cerca della sorella e di un futuro migliore, dato che viene da una famiglia povera. Quando scopre che la sorella ha raccontato solo delle bugie a lei e a sua madre, rimane sola e senza un posto dove stare. Per questo Kim Tan la accoglie in casa sua fino alla sua partenza per la Corea.

Da qui parte la storia degli Eredi che formano l’impero industriale della Corea del Sud, si parla di amore, sofferenza e pregiudizi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Lee Min-ho: Kim Tan

Park Shin-hye: Cha Eun-sang

Kim Woo-bin: Choi Young-do

Kim Ji-won: Rachel Yoo

Kang Min-hyuk: Yoon Chan-young

Krystal Jung: Lee Bo-na

Choi Jin-hyuk: Kim Won

Kang Ha-neul: Lee Hyo-shin

Park Hyung-sik: Jo Myung-soo

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Boo Sung-chul presenti su questo sito:

My Girlfriend is a Gumiho telefilm live

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.