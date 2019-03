A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Romance is a bonus book – (로맨스는 별책부록)

Titolo internazionale: Romance is a bonus book

Genere: serie tv (k-drama) – romantico, commedia romantica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea Del Sud

Numero episodi: 16 (completo)

Anno di uscita: 2019

Tv coreana: tvN

Director: Lee Jeong-hyo

Written: Jung Hyun-jung

Production: Studio Dragon

Titolo in Italia: Romance is a bonus book

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Netflix Italia

Trailer



TRAMA

La storia racconta di Kang Dan-Yi, un tempo una delle migliori editrici, ma oggi alla ricerca di un lavoro, e di Cha Eun Ho, un abile scrittore e capo redattore di una casa editrice di libri.

Le loro vite si intrecceranno quando Dan-Yi inizierà a lavorare presso la casa editrice dove vi lavora lui.

CAST

Cast:

Lee Jong Suk – Cha Eun Ho

Lee Na Young – Kang Dan Yi

Jung Yoo Jin – Song Hae Rin

Wi Ha Joon – Ji Seo Joon

Kim Tae Woo – Kim Jae Min

Kim Yoo Mi – Ko Yoo Sun

Jo Han Chul – Bong Ji Hong

Kim Sun Young – Seo Young Ah

Kang Ki Doong – Park Hoon

Park Gyu Young – Oh Ji Yool

Lee Kwang Hoon – Lee Seung Jin

Choi Seung Yoon – Bae Gwang Soo

Lee Ha Eun – Chae Song Yi

Oh Ui Shik – Hong Dong Min

Lee Ji Won – Hong Jae Hee

RECENSIONI

