telefilm – RADIANT (Dazzling) – di Kim Soo Jin, Lee Nam Gyu

A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Dazzling

Titolo internazionale: The Light In Your Eyes

Genere: serie TV (k-drama) – sovrannaturale, sentimentale, tragico

Rating: adatto ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita: 2019

Rete TV Coreana: JTBC

Scritto da: Kim Soo Jin, Lee Nam Gyu

Regista e sceneggiatura: Kim Seok Yoon

Titolo in Italia: Radiant

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione: disponibile ufficialmente sulla TV online Rakuten Viki TV, sottotitolata in italiano

Trailer



TRAMA

Kim Hye Ja è una giovane donna con il sogno di diventare giornalista. Anche Lee Joon Ha vuole diventare, come lei, un giornalista. I piani di Hye Ja vengono però stravolti quando, dopo varie circostanze, viene trasformata in una donna di 70 anni.

Cosa succederà quando i due si troveranno e scopriranno il vero significato del tempo?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Han Ji-min – Kim Hye-ja (da giovane)

Kim Hye-ja – Kim Hye-ja (da vecchia)

Nam Joo-hyuk – Lee Joon-ha

Son Ho-jun – Kim Young-soo

Ahn Nae-sang – Lee Dae-sang

Lee Jung-eun – Hye-ja’s mother

Kim Ga-eun – Lee Hyun-joo

Song Sang-eun – Yoon Sang-eun

RECENSIONI

