telefilm – I PICKED UP A CELEBRITY ON THE STREET – di Kwon Hyuk Chan

Titolo originale: I picked up a star on the road

Titolo internazionale: I picked up a celebrity on the street

Genere: serie TV (k-drama) – commedia romantica, avventura

Rating: adatto ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita: 2018

Rete TV Coreana: Oksusu

Scritto da: Lee Nam Gyu, Moon Jong Ho, Oh Bo Hyun

Regista e sceneggiatura: Kwon Hyuk Chan

Titolo in Italia: I picked up a celebrity on the street

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione: disponibile ufficialmente sulla TV online Rakuten Viki TV, sottotitolata in italiano

TRAMA

Lee Yeon SEO spera di dare al suo manager una bella lezione di vita, ma accidentalmente agisce la sua fantasia su nientemeno che la Top Star di Hallyu, Kang Joon Hyuk. Pensando di averlo ucciso, e con la paura di essere etichettata come un’assassina, lo porta a casa sua e si prepara a sbarazzarsi del corpo.

Ma Joon Hyuk si sveglia e, vedendo i suoi preparativi, pensa di essere stato rapito da una psicopatica omicida. Non vedendo nessun’altra opzione, la ragazza lo tiene in ostaggio.

Per quanto tempo riuscirà a tenerlo nascosto, e potrà mai convincerlo che non è una persona malvagia?

Sung Hoon – Kang Joon Hyuk

Kim Ga Eun – Lee Yeon Seo

Kim Jong Hoon – Hwang Nam Goo

Kang Sung Jin – Representative Kim

Lizzy – Jin Se Ra

Ji Ho Sung – Mir

Yoon Kyung Ho – Detective Byun

Heo Joon Suk – Section Chief Nam

Han Eun Sun – Moon Hee

Jung Mi Mi – Ji Eun

Hwang Jung Min – Yeon Seo’s mom

Lee Do Yun – Young Lee Yeon Seo

