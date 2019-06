telefilm – BTS AMERICAN HUSTLE LIFE

A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: BTS American Hustle Life

Titolo internazionale: BTS American Hustle Life

Genere: serie tv (k-drama) – reality show, commedia, musical

Rating: adatto a tutti

Paese: Corea del Sud, America

Numero episodi: 8 (concluso)

Anno di uscita: 2014

Rete TV Coreana: Mnet

Casa di produzione: Mnet

In Italia: inedito

Reperibilità:disponibile sul sito https://bangtanitalianchannel.tumblr.com/post/114146497319/sub-ita-american-hustle-life sottotitolato amatorialmente da BTS Italia.

Trailer



TRAMA

Reality show basato sul gruppo k-pop BTS.

I ragazzi della band si recano a Los Angeles pensando di incidere un nuovo disco, ma non molto tempo dopo l’arrivo subiscono un finto rapimento a sorpresa, e vengono portati in un luogo segreto e losco.

Qui fu loro detto che erano stati mandati in America per imparare la cultura hip-hop. Iniziano così l’addestramento per incidere il loro album.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

RM

Jin

Jimin

Suga

J-hope

Jungkook

V

Coolio

Warren G

Dante Evans

Nate Walka

Tony Jones

RECENSIONI

