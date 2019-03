A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: EXO Next door – (우리 옆집에 엑소가 산다)

Titolo internazionale: EXO Next door

Genere: serie tv (web-drama) – sentimentale, commedia romantica

Rating: adatto a tutti

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 16 (completa)

Anno di uscita: 2015

Tv coreana: JTBC 2

Director: Lee Kwon

Written: Shin Yeon-joo e Hwang Ji-eon

Production: LINE

In Italia: inedito

Disponiblità: tradotto amatorialmente su https://lovemoon-myblog.forumfree.it/?t=74004978 sottitolato in italiano da Klaudia_19.

TRAMA

Ji Yeon-hee è una ragazza di 23 anni estremamente timida, introversa, e con zero incontri di esperienza, ed ha la tendenza ad arrossire quando parla con qualcuno che le piace.

Un giorno, quattro giovani ragazzi si trasferiscono nella casa accanto e, con sua grande sorpresa, scopre che sono Chanyeol, D.O., Baekhyun e Sehun della sua boy-band preferita k-pop: gli EXO.

I ragazzi si sono trasferiti poiché hanno bisogno di un pò di tranquillità e di tempo per scrivere nuove canzoni.

Yeon-hee verrà assunta da loro per pulire la loro casa, e con il passare del tempo scoprirà che Chanyeol era il suo amico d’infanzia.

La storia va avanti, e presto Yeon-hee verrà coinvolta in un triangolo amoroso con Chanyeol e D.O.

CAST

Cast:

Park Chan-yeol – Chanyeol

Jung Jae-hyuk – Chanyeol da piccolo

Moon Ga-young – Ji Yeon-hee

Han Seo-jin – Ji Yeon-hee da piccola

Do Kyung-soo – D.O.

Byun Baek-hyun – Baekhyun

Oh Se-hun – Sehun

Jang Yoo-sang – Ji Kwang-soo

Kim Jong-in – Kai

Kim Jun-myeon – Suho

Kim Min-seok – Xiumin

Zhang Yixing – Lay

Kim Jong-dae – Chen

Huang Zitao – Tao

Kim Hee-jung – madre di Yeon-hee

Jeon Soo-jin – Ga-eun

Yoon Joo-sang – nonno di Chanyeol

Jung Si-hyun – Min-hwan

RECENSIONI

