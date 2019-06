telefilm – MOORIM SCHOOL: SAGA OF THE BRAVE – di Lee So-yon

A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Moorim School: Saga of the Brave

Titolo internazionale: Moorim School

Genere: serie tv (k-drama) – fantasy, azione, avventura, romantico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 16 (concluso)

Anno di uscita: 2016

Rete tv coreana: KBS2

Casa di produzione: JS Pictures

Scritto da: Kim Hyun-hee e Yang Jin-ah

Regista e sceneggiatura: Lee So-yon

Titolo in Italia: Moorim School

Trasmissione: disponibile ufficialmente sulla TV online Rakuten Viki TV, sottotitolata in italiano.

TRAMA

Yoon Shi-Woo è il leader del gruppo k-pop Mobius. Sembra essere un orfano con pochi ricordi del suo passato e della sua vera identità. La sua fama crebbe in fretta, ma ad un certo punto della sua vita scopre di avere un grave problema: soffre di una dolorosa perdita uditiva. I medici non sono stati in grado di determinare la vera causa e non sono stati in grado di trovare le cure necessarie. L’unica speranza possibile proviene da una sua fan di nome Hwang Sun-Ah, la quale gli ha consigliato di andare all’istituto Moorim, dove lì verrà curato da suo padre, nonché il preside della scuola.

La notizia della sua malattia si diffuse nell’agenzia di Shi-Woo, così il suo amministratore delegato cerca di sbarazzarsi di lui, incastrandolo in uno scandalo con un idol femminile. Quando il pubblico comincia a odiarlo, decide così di venire all’Istituto Moorim nella speranza di essere curato.

Qui cercherà di scoprire le cure per il suo udito e si imbatterà nel scoprire la sua vera identità.

CAST

Lee Hyun-woo – Chae Joon/Yoon Shi-woo

Lee Hong-bin – Wang Chi-ang

Seo Ye-ji – Shim Soon-duk

Jung Yoo-jin – Chae Young/Hwang Sun-ah

Alexander Lee Eusebio – Yeob Jung

Han Geun-sub – Choi Ho

Park Shin-woo – Ko Sang-man

Z.Hera – Jenny Oh

Shannon Williams – Shannon

Han Do-woo – Dong Goo

Shin Hyun-Joon – Hwang Moo-song

Jang Gwang – Bub Gong

Jung Hee-tae – Kim Dae-ho

Kan Mi-youn – Yoo-di

Daniel Lindemann – Daniel

Sam Okyere – Sam

RECENSIONI

