film – L’IMPERO DELLA PASSIONE (Ai no Borei) – di Nagisa Oshima

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Ai no Borei (愛の亡霊)

Traduzione letterale: Il fantasma dell’amore

Titolo internazionale: Empire of Passion, In the Realm of Passion, Fantom Amour

Genere: film cinematografico, Drammatico, Erotico, Storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: Giappone, Francia

Durata: 104 minuti

Anno di uscita: 1978

Tratto: basato su un romanzo di Itoko Nakamura

Director: Nagisa Oshima

Music: Tohru Takemitsu

Titolo in Italia: L’impero della passione

Edizione italiana: distribuito dalla Rhv – Ripleys Home Video in dvd e Blue Ray

TRAMA

Nel Giappone del periodo Edo, la vita della mite Seki viene travolto dall’ex soldato Toyoji, che inizia con lei una relazione di passione e baci segreti.

Ma la donna è sposata con conducente di risciò Gisaburo, geloso di lei e dalla quale ha avuto due figli. Per evitare lo scandalo di adulterio decide, spinta dal suo amante, di assassinare il marito e gettare il corpo in un pozzo in mezzo al bosco.

Tuttavia, nonostante un inizio di passione fra i due amanti, poco dopo il fantasma di Gisaburo tornerà a tormentare Seki e le sue figlie; a cui si aggiungerà l’arrivo del’ispettore Hotta, curioso per la scomparsa del guidatore di risciò e dai pettegolezzi della gente del villaggio su Toyoji e un fantasma che si aggira nel bosco vicino…

CURIOSITÀ

– Vincitore del premio per la miglior regia al 31º Festival di Cannes (1978)

– Il romanzo (e il film) sembra siano basati su una storia vera di un conducente di risciò ucciso dall’amante della moglie.

CAST

Attore — Personaggio

Tatsuya Fuji – Toyoji

Kazuko Yoshiyuki – Seki

Takahiro Tamura – Gisaburo

Takuzo Kawatani – Ispettor Hotta

RECENSIONI

