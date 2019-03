A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: The Bride of Habaek – (하백의 신부)

Titolo internazionale: Bride of the water God

Genere: serie tv (k-drama) – avventura, azione, fantasy, live action, soprannaturale, romantico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 16 (completo)

Anno di uscita: 2017

Tratto: manhwa “La sposa di Habaek” di Yoon Mi-kyung

Tv coreana: tvN

Director: Kim Byung-soo

Writer: Jung Yoon-jung

Production: Studio Dragon

Titolo in Italia: Bride of the water God

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione: trasmesso sulla tv online Viki TV sottotitolata in italiano (gratuitamente)

TRAMA

Quando il Dio dell’acqua Ha-baek visita la Terra al fine di trovare le tre pietre che lo aiuteranno a rivendicare il suo trono, egli cerca l’aiuto della suo serva, la psichiatra So-ah, la cui famiglia è destinata a servire il Dio dell’acqua da generazioni.

Il problema è che lei non ha alcuna credenza nella divinità, e inizialmente lo scambia per un pazzo. Le cose si fanno ancora più strane quando il Dio del vento Bi-ryeom e la Dea dell’acqua Mu-ra perdono le pietre, complicando ulteriormente la situazione.

CAST

Cast:

Shin Se-kyung – Yoon So-ah

Nam Joo-hyuk – Ha-baek

Lim Ju-hwan – Shin Hoo-ye

Yoon Chan-young – Shin Hoo-ye da bambino

Krystal Jung – Moo-ra/Hye-ra

Gong Myung – Bi-ryum/ Ahn-bin

Park Kyoo-sun – Nam Soo-ri

RECENSIONI

