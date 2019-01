A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Memories of the Alhambra

Titolo internazionale: Memories of the Alhambra

Genere: serie tv (k-drama) – fantasy, sci-fi, avventura, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 16 (completa)

Anno di uscita: 2018

Tv coreana: tvN

Director: Ahn Gil-ho

Written: Song Jae-jung

Production: Studio dragon

Titolo in Italia: Memories of the Alhambra

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Netflix Italia

TRAMA

Dopo aver ricevuto un email riguardante un innovativo gioco virtuale di battaglie medievali ad Alhambra, Yoo Jin-woo, direttore di una società di investimento specializzata in dispositivi ottici, viaggia a Granada, in Spagna, per incontrare il creatore del gioco, il diciassettenne Jung Se-joo.

Sebbene Se-joo non è a Granada, Jin-woo incontra sua sorella Jung Hee-joo, proprietaria dell’ostello dove vi è alloggiato. Entrambi verranno coinvolti in un incidente misterioso, e il confine tra il mondo reale e mondo virtuale costruito da Se-joo iniziano ad incontrarsi.

CURIOSITA’

-Il dorama è stato realizzato dallo stesso scrittore del dorama “W (two world)” e dallo stesso direttore del dorama “Stranger”.

-Jung Se-joo, il diciassettenne creatore del gioco virtuale, è interpretato da Chanyeol, membro della boy-band k-pop EXO

CAST

Hyun Bin – Yoo Jin-woo

Park Shin-hye – Jung Hee-joo

Park Hoon – Cha Hyung-seok

Lee Seung-joon – Park Son-ho

Min Jin-woong – Seo Jung-hoon

Jo Hyun-chul – Choi Yang-joo

Kim Yong-rim – Oh Young-shim

Park Chan-yeol – Jung Se-joo

Kim Jun-eui – Jung Se-joo da giovane

Lee Re – Jung Min-joo

Lee Hak-joo – Kim Sang-bum

Lee Si-won – Lee Soo-jin

Kim Eui-sung – Cha Byung-jun

Ryu Abel – Lee Soo-kyung

RECENSIONI

