film – OLDBOY (live action) – di Park Chan-wook

SCHEDA

Titolo originale: Old Boy (live action) – (올드보이)

Titolo internazionale: Old Boy (live action)

Genere: film – live action, drammatico, mistero, thriller

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Paese: Corea del Sud

Durata: 116 minuti

Anno di uscita: 2003

Tratto: dal manga “Old Boy” di Garon Tsuchiya e Nobuaki Minegishi.

Director: Park Chan-wook

Series composition: Park Chan-wook, Lim Joon-hyung, Hwang Jo-yun

Music: Yo Jeong-wook

Production: CJ Entertainment

Titolo in Italia: Old Boy

Anno di pubblicazione in Italia: 2005 prima edizione, 2021 versione restaurata

Trasmissione: no

Censura: no

Edizione italiana: CG Entertainment e Medusa Film; edito in Dvd e Bluray dalla Lucky Red Distribuzione

TRAMA

“Sorridi e il mondo sorriderà con te. Piangi e piangerai da solo”

1988. Oh Dae-su, un trentenne padre di famiglia dalle molte amanti e il vizio dell’alcol, sparisce nel nulla. Dato che il giorno stesso sua moglie viene ritrovata morta, la polizia pensa che sia stato lui ad ucciderla per poi fuggire chissà dove. Ma in realtà l’uomo non ha commesso il crimine, ed è stato rapito e rinchiuso in un monolocale.

2003. Quindici anni dopo. Per tutto questo tempo Dae-su è rimasto rinchiuso nello squallido appartamento, senza vedere nessuno, vessato psicologicamente, addormentato ogni sera da un gas soporifero; senza sapere il perchè e chi gli sta facendo del male.

Ma una mattina si risveglia in cima ad un grattacielo. Libero.

L’uomo giura vendetta, ed inizia ad investigare per scoprire chi lo ha torturato. Ma il suo misterioso rapitore non ha ancora finito con lui…

CURIOSITÀ

– vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2004

CAST E DOPPIATORI

Interpreti e personaggi

Choi Min-sik: Oh Dae-Su

Yoo Ji-tae: Lee Woo-Jin

Kang Hye-jeong: Mi-Do

Ji Dae-han: No Joo-Hwan

Oh Dal-su: Park Cheol-Woong

Kim Byeong-ok: Mr. Han

Lee Seung-Shin: Yoo Hyung-Ja

Yun Jin-seo: Lee Soo-Ah

Lee Dae-yeon: Beggar

Oh Kwang-rok: il suicida

Oh Tae-kyung: Dae-Su giovane

Doppiatori italiani

Roberto Draghetti: Oh Dae-Su

Massimo Lodolo: Lee Woo-Jin

Ilaria Latini: Mi-Do

Roberto Stocchi: Park Cheol-Woong

OPERE RELATIVE

Manga

– Old Boy

Film

– Old Boy (live action 2013) – film remake

“Oldboy” fa parte della trilogia della vendetta di Park Chan-wook, assieme ai film

– Mr. Vendetta

– Lady Vendetta

RECENSIONI