manga – OLD BOY – di Garon Tsuchiya, Minegishi Nobuaki

SCHEDA

Titolo originale: OldBoy

Titolo internazionale: Old Boy

Autori: Garon Tsuchiya (storia) e Minegishi Nobuaki (disegni)

Genere: drammatico, mistero, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile (violenza)

Anno di pubblicazione in Giappone: 1996 – 1998

Casa Editrice giapponese: Futabasha

Rivista: Manga Action

Volumi: 8 (concluso) – ristampato in 5 volumi (concluso)

1° edizione

Titolo in Italia: Old Boy

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Coconino Press

Volumi: 8 (concluso)

2° edizione

Titolo in Italia: Old Boy

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: Jpop

edizione grande, con sovracopertina, a 8,00 € – disponibile anche in versione digitale a 4,99 €

Traduzione:

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

In un palazzo a Tokyo esiste un piano 7.5, celato alla vista di tutti, senza finestre, ma con tante porte. Sono delle celle in cui vengono rinchiuse delle persone. Alcune ci si fanno rinchiudere volontariamente, per sfuggire alla legge, altre vengono rinchiuse per volere di qualcuno. Quest’ultimo è il caso di Shinichi Goto, imprigionato senza sapere perchè e da chi.

Dopo dieci anni, viene improvvisamente rilasciato. Narcotizzato nella sua cella, si risveglia su una panchina con in tasca 1.000 Yen. Il suo unico obiettivo è la vendetta: ma è davvero libero dai suoi misteriosi aguzzini?

