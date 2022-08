manga – BOY’S ABYSS – di Ryo Minenami

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Shounen no Abyss – (少年のアビス)

Titolo internazionale: Boy’s Abyss – Abyss of The Boy

Autore: Ryo Minenami

Genere: drammatico, mistero, psicologico, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: Boy’s Abyss

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 7,00 €

Traduzione:

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

La vita è dura per il giovane Reiji Kurose, con problemi famigliari e scolastici; inoltre vorrebbe scappare dal paese in cui abita per andare in città, ma non può farlo senza soldi ed abbandonando la madre. Unica consolazione è guardare i video della sua idol preferita, Aoe Nagi, con un’amica, Chako.

Ma una sera al kombini (piccolo market, sempre aperto) incontra proprio Aoe! Ma la donna è diversa da come si aspettava, inoltre chiede a Reiji di suicidarsi con lei. Questa richiesta dà il via ad una serie di eventi drammatici.

