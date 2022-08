manga – AN INVITATION FROM A CRAB (Kani ni Sasowarete) – di Panpanya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Kani ni Sasowarete – (蟹に誘われて)

Titolo internazionale: An Invitation from a Crab

Autrice: Panpanya

Genere: slice of life, soprannaturale

Target: josei

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Rakuen Le Paradis

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: An Invitation from a Crab

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 9,90 €

Traduzione: Manuela Capriati

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Una raccolta di brevi storie, che hanno come protagonista una ragazzina. Tutto inizia quando lei vede un grande granchio che gira per il suo quartiere, e decide di seguirlo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI