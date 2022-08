manga – GIFT – di Yuka Nagate

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Gift ± – (ギフト±)

Significato: il titolo si legge “Gift Plus Minius”

Titolo internazionale: Gift Plus Minius

Autrice: Yuka Nagate

Genere: drammatico, mistero, horror, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile o sensibile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Nihon Bungeisha

Rivista: Manga Goraku

Volumi: 25 (in corso)

Titolo in Italia: Gift ±

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina, a 7,50 €

Traduzione:

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Sotto le spoglie di una normale liceale, Tamaki Suzuhara cela un inquietante segreto. Fa parte infatti di un’organizzazione criminale dedita al traffico d’organi, che fa espiantare gli interni delle persone per vederle poi al mercato nero.

Tamaki sceglie sempre persone cattive, che secondo lei non meritano di vivere. Poi le tramortisce con un teaser, e quando sono incoscienti (ma vive) le opera con il suo bisturi, per destinarne poi gli organi a chi è più meritevole di continuare con la sua esistenza.

Come è finita una ragazza tanto giovane, in un lavoro illegale così torbido?

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Gift ± – serie tv

