manga – GANGSTA. – di Kohske

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Gangsta. – (ギャングスタ)

Titolo internazionale: Gangsta.

Autrice: Kohske

Genere: azione, drammatico, crimine, mistero, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shinchosha

Rivista: Comic@Bunch

Volumi: 8 (in corso) – pubblicazione lenta e discontinua, a causa delle gravi condizioni di salute dell’autrice

Titolo in Italia: Gangsta.

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica, senza sovracopertina, a 4,50 €

Traduzione:

Volumi: 8 (in corso)

Trailer italiano (a cura della Planet Manga)



TRAMA

Worick e Nic lavorano come “benrya”, cioè tuttofare, in un città molto malfamata, Ergastulum. Pagando la giusta tariffa loro fanno di tutto: dalla vendita di armi, alla consegna di pacchetti speciali, fino all’omicidio.

Worick ha un occhio solo ma è un fortissimo pistolero, e ha un secondo lavoro come gigolò. Nic è sordo, gira sempre con una katana, e porta al collo delle misteriose piastrine di identificazione.

I tuttofare sembrano sapersi districare bene tra il lerciume della città, ma si ritroveranno presto invischiati in questioni più grandi di loro.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Gangsta: Cursed, Marco Adriano – spinoff

Anime

– Gangsta. – serie tv

RECENSIONI