manga – IKIGAMI: annunci di morte – di Motoro Mase

Scheda a cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Ikigami – (イキガミ)

Titolo internazionale: Ikigami – Ikigami: The Ultimate Limit

Autore: Motoro Mase

Genere: drammatico, mistero, psicologico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto presenza di violenza

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2012

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: Ikigami – annunci di morte

Anno di pubblicazione in Italia: 2007 – 2013

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 7,00 €

Traduzione:

Volumi: 10 (concluso)

TRAMA

Futuro, in un paese asiatico sotto dittatura. Tutti i bambini sono obbligati a fare un vaccino, ma a caso ad uno su mille viene iniettata anche una una capsula di veleno che esploderà quando il malcapitato sarà adulto, uccidendolo all’istante. Ventiquattro ore prima della morte verrà però avvisato da un agente governativo, “ikigami”, per poter vivere il suo ultimo giorno di vita come meglio desidera.

La storia segue le vicende di Kengo Fujimoto, un ikigami che ha però dubbi segreti sul suo lavoro, che porterà il suo annuncio di morte a persone diverse. Ognuno avrà il suo modo di reagire alla terribile notizia…

