manga – KYLIE: nelle lande desolate della morte (Kieli) – di Shiori Teshirogi, Yukako Kabei

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Kieli – (キーリ~死者たちは荒野に眠る~)

Titolo internazionale: Kieli: The Dead Sleep in the Wilderness

Autori: Disegni e Storia di Shiori Teshirogi, Storia di Yukako Kabei

Genere: shoujo – drammatico, horror, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Mystery Bonita

Tratto: da una serie di Ligth Novel di Yukako Kabei. L’opera originale conta 9 romanzi, e il fumetto segue le vicende del primo

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Kylie – Nelle lande desolate della morte

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Ronin Manga

Traduzione: Manuela Capriati

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

In un mondo simile al nostro, dove però ci sono anche dei non-morti, Kylie è una ragazzina di 14 anni rimasta sola al mondo, e perciò mandata a vivere in un collegio. Ha la capacità di vedere i fantasmi e, nonostante cerchi di nasconderlo, a volte ha dei comportamenti strani, così non riesce ad avere molti amici a scuola.

Un giorno conosce per caso Harvey, un ragazzo che nasconde un grosso segreto, ma che ha la capacità come lei di vedere gli esseri soprannaturali. Dopo un drammatico evento, i due partono per un viaggio…

RECENSIONI

