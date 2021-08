manga – BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE – di Shiori Teshirogi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Batman and the Justice League

Titolo internazionale: Batman and the Justice League

Autrice: Shiori Teshirogi

Genere: azione, fantascienza, drammatico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Champion RED

Volumi: 4 (concluso)

Informazioni utili: soggetto originale DC comics

Titolo in Italia: Batman e la Justice League

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Casa Editrice italiana: Goen

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Un ragazzo dal Giappone arriva a Gotham per trovare la verità sui suoi genitori presumibilmente morti, ma lui non ci crede. Forze potenti vorranno contrastarlo, ma Batman e la Justice Legue ci sono apposta per aiutarlo.

