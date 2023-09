manga – BATMAN: IL FIGLIO DEI SOGNI – di Kia Asamiya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Batman: Child of Dreams

Titolo internazionale: Batman: Child of Dreams

Autore: Kia Asamiya

Genere: avventura, drammatico, mistero, soprannaturale, supereroi

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Magazine Z

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Batman: il figlio dei sogni (Play Press, Panini), Batman: Child of Dreams (Goen)

Edizioni in Italia:

– Prima edizione della Play Press, nel 2002, a 18,50 € al numero, in 2 volumi

– Seconda edizione della Goen, nel 2013. Edizione con sovracopertina a 5,95 € al numero, in 2 volumi

– Terza edizione della Panini, nel 2022. Nella collana “DC”, un unico volume con l’intera storia, a 25,00 €

TRAMA

Per le strade di Gotham City gira una pericolosa droga, che permette alla persona che la ingerisce di trasformarsi in uno dei storici avversari di Batman, ma c’è poi un alto prezzo da pagare…

La giornalista giapponese Yuko Yagi arriva in città con una troupe televisiva apparentemente per intervistare il Cavaliere Oscuro, ma la donna vorrebbe anche indagare sul letale farmaco, che sembra che sia nato proprio a Tokyo.

CURIOSITA’

– Il fumetto presenta una storia di Batman inedita, pensata dallo scrittore Max Allan Collins e poi messa su carta da Kya Asamiya.

– I toni sono piuttosto cupi e gotici, infatti in tutto il mondo (Giappone compreso) è consigliato ad un pubblico adulto

– Negli USA è stato pubblicato dalla DC Comics nel 2003, ma ribaltando le pagine per dargli un senso di lettura all’occidentale. Questo ha generato proteste da parte dei fan, dato che così il volume presentava delle incongruenze (per esempio nel personaggio di Due Facce).

OPERE RELATIVE

Solo relative a Batman versione manga e anime.

Anime

– Batman: Il cavaliere di Gotham – oav

– Batman Ninja – film d’animazione

– Golden Batman – film d’animazione

Manga

– Batman and the Justice League

