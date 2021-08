manga – SUPER DRAGON BALL HEROES: BIG BANG MISSION!! – di Yoshitaka Nagayama

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission!! – (スーパードラゴンボール ヒーローズ ビッグバンミッション!!)

Titolo internazionale: Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission!!

Autore: Yoshitaka Nagayama

Genere: azione, fantascienza, avventura, commedia, drammatico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Saikyou Jump

Volumi: 2 (in corso)

Titolo in Italia: Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission!!

Anno di pubblicazione in Italia: annunciato

Casa Editrice italiana: Star Comics

Traduzione:

Volumi: annunciato

TRAMA

Informazioni utili: sequel di “Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission!!”

Prison Planet era solo l’inizio. Inizia il vero esperimento di Fu…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Dragon Ball opera capostipite

– Dragon Ball Super

– Ginga Patrol Jaco – spinoff

– Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha – spinoff

– Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!! spinoff

– Dragon Ball: Episode of Bardock spinoff

Manga – mini serie “Super Dragon Ball Heroes” – spinoff

1- Super Dragon Ball Heroes: Missione Nell’Oscuro Mondo Demoniaco

2- Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission!!

Serie tv, Anime

1- Dragon Ball

2- Dragon Ball Z

3- Dragon Ball GT

– Dragon Ball Kai remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Kai 2 remake Dragon Ball Z

– Dragon Ball Super

Film, Anime

– La leggenda delle sette sfere

– La bella addormentata nel castello dei misteri

– Il torneo di Miifan

– La vendetta divina

– Il più forte del mondo

– La grande battaglia per il destino del mondo

– La sfida dei guerrieri invincibili

– Il destino dei Saiyan

– L’invasione di Neo Namek

– I tre Super Saiyan

– Il Super Saiyan della leggenda

– La minaccia del demone malvagio

– Sfida alla leggenda

– L’irriducibile bio-combattente

– Il diabolico guerriero degli inferi

– L’eroe del pianeta Conuts

– Il cammino dell’eroe

– La Battaglia degli Dei

– La resurrezione di F

– Dragon Ball Super: Broly

Oav/Special, Anime

– Le origini del mito

– La Storia di Trunks

– L’ultima battaglia

– Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!!

– Super Dragon Ball Heroes

Live Action

– Dragon Ball: Il Film film

– Dragon Ball Evolution film

Videogames

– Dragon Ball Final Bout

– Dragon Ball Z: The Legend

– Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22

– Dragon Ball Xenoverse

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Dragon Ball” presente sul sito:

RECENSIONI