manga – IL VENTAGLIO SCARLATTO (Ayakashi Hisen) – di Kyoko Kumagai

Titolo originale: Ayakashi Hisen – (あやかし緋扇)

Titolo internazionale: Scarlet Fan – The Tale of Eternal Love – Ayakashi’s scarlet fan

Autrice: Kyoko Kumagai

Genere: shoujo – horror, scolastico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011 – 2014

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Sho-Comi

Volumi: 12 (concluso)

Titolo in Italia: Il ventaglio scarlatto

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – 2017

Casa Editrice italiana: Star Comics

Traduzione: Rie Zushi

Volumi: 12 (concluso)

TRAMA

Quando era bambina Miku vedeva i fantasmi e ne era molto spaventata, ma ogni volta interveniva il fratello maggiore Seiji. Ora è una studentessa molto tosta, che non ha problemi ad affrontare i teppisti del liceo e non vede da tempo più i fantasmi; ma non c’è più Seiji vicino a lei, dato che è morto in un incidente.

Un giorno a scuola, con alcune amiche, gioca a fare una sorta di seduta spiritica, e sorprendentemente questa funziona… ma lo spirito evocato attacca Miku. Ad aiutarla interviene un compagno di classe: Ryo, che è anche l’erede di un tempio shintoista.

Andando avanti nella storia, Miku scopre di essere nelle mire di alcuni esseri particolarmente aggressivi, e che Ryo vuole proteggerla perchè è da tempo innamorato di lei.

I due combatteranno assieme varie entità soprannaturali, prima di scoprire tutta la verità; una storia che addirittura li porta a conoscere le loro precedenti vite…

