Titolo originale: Ayakashi Koi Emaki – (あやかし恋絵巻)

Titolo internazionale: Demon Love Spell – The Ghost Love Story Picture Scroll

Autrice: Mayu Shinjo

Genere: shoujo – sentimentale, smut, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Margaret

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Storia d’amore e di demoni – Ayakashi Koi Emaki

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2014

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 6 (concluso)

TRAMA

La giovane liceale Miko proviene da una stirpe di sacerdoti ed esorcisti, e ci si aspetta che lei sia la prossima della famiglia a combattere i demoni, come fa già il padre. Ma la ragazza ha poca capacità di vedere gli spiriti soprannaturali, e di conseguenza non ha molta fiducia in sè stessa.

Un giorno scopre che nella sua scuola c’è un demone della lussuria, Kagura, che ha l’aspetto di un bellissimo studente, che sta rubando l’energia delle ragazze che cadono ai suoi piedi. Miko, per proteggere le compagne, decide di uscire allo scoperto, ed affrontarlo… E da quel momento tra i due si instaura un complicato, ma stretto, rapporto.

