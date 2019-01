A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Sex=Love²

Titolo internazionale: Sex=Love² – Dangerous Equation

Autrice: Mayu Shinjo

Genere: shoujo – ecchi, sentimentale

Rating: consigliato ad un solo pubblico maturo (presenti parecchi riferimenti sessuali)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006 – 2007

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Cheese!

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Sex=Love²

Anno di pubblicazione in Italia: 2008 – 2009

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Kumiko è una ventenne intenzionata a diventare un’insegnante, anche se il padre non vuole, soprattutto perchè la figlia ha un carattere ingenuo.

Dopo molte insistenze, la ragazza riesce a strappare al genitore la promessa di acconsentire ai suoi studi, solo se lei dimostrerà cosa vale dando ripetizioni a un liceale problematico, Ryo.

Il ragazzo in questione va male a scuola perchè pensa ad una sola cosa: le donne. Dato che è un bel ragazzo ed è anche un po’ teppista, riscuote molto successo con il genere femminile, e finisce per passare i pomeriggi a far sesso, più che a studiare.

Nonostante le promesse poco incoraggianti, Kumiko è ben decisa a rimetterlo in riga; cosa che non sarà facile dato che lui le mette subito gli occhi (e le mani) addosso…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Mayu Shinjo presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.