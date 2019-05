manga – IL PRINCIPE DELLE TENEBRE (Maou: Juvenile Remix) – di Megumi Osuga, Kotaro Isaka

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Maou: Juvenile Remix – (魔王: Juvenile Remix)

Titolo internazionale: The Prince of Darkness – Demon: Juvenile Remix

Autori: Disegni di Megumi Osuga, Storia di Kotaro Isaka

Genere: shounen – drammatico, psicologico, scolastico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007 – 2009

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: Il Principe delle Tenebre

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – 2012

Casa Editrice italiana: GP Manga

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione: Nicola Mancini

Volumi: 10 (concluso)

TRAMA

Ando è un liceale che ha, fin da piccolo, un potere soprannaturale: quello di obbligare una persona a dire quello che lui vuole, grazie ad una sorta di controllo mentale. Da bambino usava il suo potere a volte in modo inconsapevole, e perciò aveva dei grossi problemi con i suoi coetanei, ma crescendo ha imparato a nascondersi e uniformarsi agli altri.

La città in cui vive Ando è soggetta a profondi cambiamenti, è in atto infatti un progetto di modernizzazione, che porterebbe grandi vantaggi a livello economico e di immagine, ma che allo stesso tempo causerebbe la disoccupazione di molti dei cittadini. In questa situazione caotica, compare l’organizzazione “Grasshopper” comandata da Inukai, un uomo misterioso che comincia a manipolare l’opinione pubblica, e che ha bisogno di Ando…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Grasshopper (Spin-Off)

– Waltz (Spin-Off)

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.