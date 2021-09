manga – TSUYOGARI – di Yonezo Nekota

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Tsuyogari – (つよがり)

Titolo internazionale: Tsuyogari – Secrets of a Youth

Autrice: Yonezo Nekota

Genere: racconti, scolastico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un solo pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese:Biblos, poi ristampato da Libre Shuppan

Rivista: Magazine Be x Boy

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Tsuyogari

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione: Marzia Prestigiacomo

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Raccolta di storie brevi, e alcune poi si intrecciano anche tra loro. Si vedono anche dei personaggi del successivo “Trattami con dolcezza”.

Le storie sono ambientate nella stessa scuola superiore, con le relazioni tra professori e studenti.

