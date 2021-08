manga – GAGOZE – di Ahndongshik

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Gagoze – (ガゴゼ)

Titolo internazionale: Gagoze

Autore: Ahndongshik

Genere: drammatico, horror, soprannaturale, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Gentosha

Rivista: Genzo EX

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Gagoze

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Ronin

edizione a 5,90 €

Traduzione:

TRAMA

Tra le montagne del Giappone medioevale si annidano diversi spiriti e mostri. Tra questi, il più temuto sia dagli uomini che dai suoi simili, è Gagoze, un enorme mostro reso praticamente invincibile dalla sua grande forza.

Un giorno il figlio dello Shogun Yoshimitsu è costretto ad attraversare la valle Kutsunokori, dimora di Gagoze, per raggiungere il padre. Tra i membri del suo seguito c’è anche uno strano individuo mascherato, il figlio del sacerdote capo. Quando Gagoze assale il convoglio, si scontra con questo strano individuo, che con un incantesimo riesce a sottrargli gran parte della sua forza demoniaca riducendolo alle sembianze di un bambino.

Gagoze riesce a fuggire prima di essere ucciso, ma si ritrova a dover fare i conti con gli altri mostri della valle, intenzionati ad eliminarlo una volta per tutte.

Dopo giorni di fuga, affamato e allo stremo, il demone incontra una ragazza, che, scambiandolo per un normale bambino, lo ospita a casa sua e gli da da mangiare. Ma nella sua abitazione c’è qualcosa di pericoloso in agguato…

