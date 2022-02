manga – GOLGO 13 – di Takao Saito

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Golgo 13 – (ゴルゴ13)

Titolo internazionale: Golgo 13 – Golgo Thirteen – Duke Togo

Autore: Takao Saito

Genere: azione, drammatico, mistero, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1968 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic

Volumi: 203 (in corso) – sono usciti anche dei volumi speciali con delle selezioni di storie

Titolo in Italia: Golgo 13

Pubblicazione in Italia: la casa editrice Jpop ha pubblicato due selezioni di storie

– “Golgo 13: Author’s Selection” in tre volumi singoli (7,50 euro), o in un unico box da collezione (22,50).

– “Golgo 13: Readers’ Selection” sempre in tre volumi singoli (7,50 euro), o in un unico box da collezione (22,50).

TRAMA

“Golgo 13 è il colpevole di innumerevoli omicidi, ma nessuna autorità statale tenta di catturarlo!”

Il manga è una lunga serie di avventure noir, spesso autoconclusive, vissute da Duke Togo, il miglior killer su commissione presente sul mercato. L’uomo è in grado di portare a termine qualsiasi missione affidategli, e con un solo colpo da cecchino. Ma il suo nome d’arte, con il quale tutti lo conoscono e temono, è Golgo 13.

