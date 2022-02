manga – CIME TEMPESTOSE (Arashi ga aka) – di Hiromi Iwashita

manga – MONSTER & CO. – di Hiromi Yamafuji

manga – KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR (Kaguya-sama wa Kokurasetai) – di Aka Akasaka

manga – LA MAGIA DEL RIORDINO (Manga de Yomu Jinsei ga Tokimeku Katazuke no Mahou) – di Yuko Uramoto, Marie Kondo

manga – I MARRIED A GIRL TO SHUT MY PARENTS UP (Oya ga Urusai…) – di Naoko Kodama