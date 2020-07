manga – LA MAGIA DEL RIORDINO (Manga de Yomu Jinsei ga Tokimeku Katazuke no Mahou) – di Yuko Uramoto, Marie Kondo

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Manga de Yomu Jinsei ga Tokimeku Katazuke no Mahou – (マンガで読む人生がときめく片づけの魔法)

Titolo internazionale: The Life-Changing Manga of Tidying Up: A Magical Story

Autore: Yuko Uramoto (disegni) Marie Kondo (storia)

Genere: commedia, slice of life, manuale

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Sunmark Shuppan (pubblicato direttamente in volume e non su rivista)

Tratto: dai manuali di auto-aiuto di Marie Kondo (editi anche in Italia)

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: La magia del riordino. Una storia d’amore illustrata. Il manga

Anno di pubblicazione in Italia: Giugno 2018

Casa Editrice italiana: Vallardi

disponibile sia di carta con sovracopertina, sia in formato ebook

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Il fumetto riprende i concetti base dei due manuali sul riordino di Marie Kondo: “Il magico potere del riordino” e “96 lezioni di felicità”, aggiungendo una storia d’amore che rende ‘pratici’ i consigli descritti.

Chiaki è una giovane impiegata che vive da sola, ma il suo appartamento è molto disordinato: ingombro di oggetti dovunque, e lei non si ricorda mai i giorni giusti per portare fuori l’immondizia differenziata, che si accumula sul terrazzino. Il caos esteriore si riflette anche nei sentimenti: Chiaki passa da una storia all’altra, innamorandosi in fretta, ma ancora più velocemente poi stancandosi.

Un giorno si trasferisce vicino a lei un bel ragazzo, che però nota subito lo stato terribile della sua casa e del terrazzo. Questo fatto fa vergognare Chiaki, che decide di fare qualcosa: così chiede aiuto a Marie Kondo, per mettere a posto la sua casa… e forse anche la sua vita.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI