manga – MEINE LIEBE – di Rei Izawa

SCHEDA

Titolo originale: Meine Liebe: Eien Naru Traumerei – (マイネリーベ ~永遠なる夢想曲)

Titolo internazionale: Meine Liebe

Autrice: Rei Izawa (su character design di Kaori Yuki, che però non ha lavorato direttamente al manga)

Genere: mistero, reverse-harem, scolastico, sentimentale, storico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004 – 2006

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Bessatsu Hana to Yume

Tratto: ispirato a una serie di videogiochi della Konami

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Meine Liebe

Anno di pubblicazione in Italia: 2008 – 2009

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Inizio Novecento, nel piccolo stato europeo di Kuchen. Erika Klause si iscrive alla prestigiosa Accademia Rosenstolz, con l’intenzione di ritrovare il fratello da cui era stata separata da bambina; anche se di lui non le rimane che il nome della scuola e un nastro per capelli.

Per una serie di coincidenze, fa poi amicizia con i cinque bellissimi ragazzi che fanno parte del Strahl (consiglio) – Naoji, Edward, Orpheus, Camus e Ludwing, – che uno di loro sia chi sta cercando?

RECENSIONI