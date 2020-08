manga – IL CUORE DI THOMAS (Thomas no Shinzou) – di Moto Hagio

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Thomas no Shinzou – (トーマの心臓)

Titolo internazionale: The Heart of Thomas

Autrice: Moto Hagio

Genere: drammatico, psicologico, scolastico, storico, shounen-ai

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1974

Casa Editrice giapponese: Shougakukan

Rivista: Sho-Comi

Volumi: prima edizione di 3 volumi (concluso), ristampato poi in vari formati

Titolo in Italia: Il cuore di Thomas

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: JPop

edizione più grande del solito, con sovracopertina, a 15,00 €

Traduzione: Valentina Vignola

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Fine Ottocento, il severo collegio tedesco di Schlotterbetz viene scosso dal suicidio di uno studente, Thomas Werner.

Il ragazzo, prima di compiere il gesto, ha scritto una lettera indirizzata al suo compagno di studi Julusmole Bayhan, detto Juli. La breve missiva sembra proprio una dichiarazione d’amore.

Juli si interroga e si tormenta per la morte di Thomas, con grande preoccupazione di Oscar, il suo compagno di stanza. A peggiorare le cose, arriva a scuola Eric, che è la copia fisicamente del ragazzo appena mancato, anche se con un carattere assai diverso. E il suo arrivo porta nuove turbolenze…

