manga – KIRAKIRA 100% – di Megumi Mizusawa

SCHEDA

Titolo originale: Kira Kira 100% – (キラキラ100%)

Titolo internazionale: Kira Kira 100% – Sparkle Sparkle 100%

Autrice: Megumi Mizusawa

Genere: drammatico, scolastico, sentimentale

Target: shoujo

Rating: adatto ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2003

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Cookie

Volumi: 9 (concluso)

Titolo in Italia: KiraKira 100%

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 6.50 euro

Volumi: 9 (concluso)

TRAMA

Miku è una ragazzina che non si cura, inoltre ha poca fiducia in sé stessa; e si limita ad osservare da lontano il bel compagno di classe Shibutani, per il quale ha una cotta.

Ma un giorno, dopo un cambio di look con l’aiuto del suo amico Yuutenji, decide finalmente di farsi avanti. Incredibilmente le cose vanno per il meglio, ma alla fine Miku non conosce niente di Shibutani…

