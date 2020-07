manga – LA VIA DEL GREMBIULE: lo yakuza casalingo (Gokushufudou) – di Kosuke Ono

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Gokushufudou – (極主夫道)

Titolo internazionale: Gokushufudou: The Way of the House Husband

Autore: Kosuke Ono

Genere: commedia, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shinchosha

Rivista: Kurage Bunch

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: La via del grembiule – Lo yakuza casalingo

Anno di pubblicazione in Italia: luglio 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovraccoperta, a 5,90 €

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Faccia truce con cicatrice in bella vista, tatuaggi dovunque, ed occhiali da sole: alla sola vista Tatsu sembra in tutto per tutto un pericoloso membro della yakuza (mafia giapponese). E in effetti da giovane è stato un temibile e forte teppista, conosciuto come “l’immortale”.

Ma i tempi sono cambiati: ora Tatsu si è sposato, e mentre la moglie Miku lavora duramente ed è molto indaffarata con la carriera, lui è a casa ad occuparsi delle faccende domestiche. Ma dovrà vedersela con problemi di vario tipo, tra cui la sua aria losca che spaventa comunque, problemi vari con gli elettrodomestici e la spesa, e vecchie conoscenze che lo cercano ancora.

Riuscirà a percorrere fino alla fine la “via del grembiule” e diventare un perfetto casalingo?

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI