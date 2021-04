manga – I MARRIED A GIRL TO SHUT MY PARENTS UP (Oya ga Urusai…) – di Naoko Kodama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Oya ga Urusai node Kouhai to Gisou Kekkon Shitemita – ( 親がうるさいので後輩と偽装結婚してみた。)

Titolo internazionale: I Married My Best Friend to Shut My Parents Up – Decided to Fake a Marriage With My Junior to Shut My Parents Up

Autrice: Naoko Kodama

Genere: sentimetale, slice of life

Target: yuri

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Rivista: Comic Yuri Hime

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: I Married My Best Friend to Shut My Parents Up

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a € 6,50

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

I genitori di Machi sono sempre stati molto apprensivi con lei e, anche ora che ha un importante lavoro, non fanno che stressarla perchè si sposi presto, e vorrebbero anche presentargli degli uomini scelti da loro.

Un giorno la donna, esasperata, ne parla con la sua kohai (collega più giovane) Hana, e alla fine nasce un’idea: dato che sono appena stati permessi i matrimoni con persone dello stesso sesso, perchè non inscenare un finto matrimonio tra loro due? Detto e fatto, le due iniziano a vivere assieme, e Machi presenta anche la sua nuova fidanzata ai genitori.

Ma Hana è davvero innamorata di Machi…

