manga – WEATHERING WITH YOU (Tenki no Ko) – di Wataru Kubota

SCHEDA

Titolo originale: Tenki no Ko – (天気の子)

Traduzione letterale: La ragazza del tempo

Titolo internazionale: Weathering with You

Autore: Wataru Kubota (su storia originale di Makoto Shinkai)

Genere: drammatico, sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Tratto: dal film di animazione “Weathering with You” di Makoto Shinkai

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Weathering with You

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a € 6,50

Traduzione: Ernesto Cellie

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Lo studente liceale Hodaka Morishima scappa dalla piccola isola in cui abita e si trasferisce a Tokyo. Ma fa da subito fatica a mantenersi, perché gli mancano documenti di identità ed esperienza per trovare un lavoro, quindi si arrangia come può. Inoltre il tempo in città è insolitamente molto piovoso e cupo, anche se è estate.

L’unica persona gentile con lui è una cameriera che lavora in un fast-food, di nome Hina. La ragazza nasconde però un segreto… ha uno strano potere soprannaturale che riguarda la pioggia!

OPERE RELATIVE

