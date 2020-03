manga – OMAE GA SEKAI O KOWASHITAI NARA (Vampire Girl) – di Kaoru Fujiwara

A cura di Sophitia

Titolo originale: Omae ga Sekai o Kowashitai nara – (おまえが世界をこわしたいなら)

Titolo internazionale: Vampire Girl – If You Wanna Break This World

Autrice: Kaoru Fujiwara

Genere: drammatico, mistero, psicologico, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Anno e Casa Editrice giapponese: pubblicato per la prima volta dalla Sony Magazines nel 1999, ristampato dalla Shodensha nel 2003

Rivista: Kimi to Boku

Volumi: 3 (concluso) – ristampa 2 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto in modo amatoriale in italiano da Storm in Heaven.

TRAMA

Koizumi Kanna lavora come cameriera part-time in un fast-food, e lì si innamora a prima vista di un cliente di cui non sa niente: ovvero Ren. E’ certa che invece lui non l’abbia nemmeno considerata.

Ma si sbaglia, Ren l’ha subito notata, ma solo per la sua somiglianza con Cecile, la ragazza che amava… secoli prima. Infatti Ren, che in realtà di chiama Sebastian, è un vampiro.

Mentre in città un misterioso killer uccide delle persone in modo raccapricciante; a seguito di un incidente Ren trasforma Kanna, senza chiederglielo, in un vampiro come lui. La ragazza si ritrova di colpo ad essere un mostro, infatti scopre che la sua nuova vita è piena di sangue e sopraffazione…

Nonostante sia stato pubblicato su una rivista shoujo, è un manga maturo e anche poco adatto a chi è sensibile alla violenza.

