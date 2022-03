manga – ARRIVARE A TE: LA PERSONA DEL DESTINO (Kimi ni Todoke Bangai-hen) – di Karuho Shiina

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Kimi ni Todoke Bangai-hen – Unmei no hito – (君に届け 番外編~運命の人~)

Titolo internazionale: From Me to You Special: Soulmate

Autore: Karuho Shiina

Genere: sentimentale, scolastico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Bessatsu Margaret

Anno di pubblicazione: 2018 – in corso

Volumi: 2 (in corso)

Titolo in Italia: Arrivare a Te – La Persona del Destino

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 4,50 €

Traduzione:

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Sequel/spinoff di “Arrivare a te”.

Sawako e Kazehaya sono all’università, e con loro c’è anche Kurumi. Durante un incontro organizzato da alcune compagne di corso, Kurumi incontra Eiji, cugino di Sawako. Che sia la “persona del destino” che stava aspettando?

