manga – HITORIJIME MY HERO – di Memeko Arii

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Hitorijime My Hero – (ひとりじめマイヒーロー)

Titolo internazionale: My Very Own Hero

Autrice: Memeko Arii

Genere: scolastico, sentimentale

Target: shounen-ai/yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – in corso

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Rivista: Gateau

Volumi: 12 (in corso)

Titolo in Italia: Hitorijime My Hero

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 6,50 €

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 10 (in corso)

TRAMA

Masahiro Setagawa è uno studente delle superiori che si trova intrappolato in una banda di bulli, che lo sfruttano senza pietà come galoppino. Da una parta spera nell’arrivo di un “eroe” che lo aiuti, dall’altra sa che non esistono.

E invece viene soccorso dal “terribile” professore Kousuke Ohshiba, che poi però lo prende come suo subalterno!

OPERE RELATIVE

Manga

– Hitorijime Boyfriend – prequel

Anime

– Hitorijime My Hero – serie tv

