manga – BOYS RUN THE RIOT – di Keito Gaku

Titolo originale: Boys Run the Riot – (ボーイズ・ラン・ザ・ライオット)

Traduzione letterale: I ragazzi comandano la rivolta

Titolo internazionale: Boys Run the Riot

Autore: Keito Gaku

Genere: drammatico, lgbt+, moda, psicologico, scolastico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Weekly Young Magazine

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Boys Run the Riot

Anno di pubblicazione in Italia: (annunciato)

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: (annunciato)

TRAMA

Ryo è una studentessa che dentro di sé si sente un maschio, e riesce a essere a suo agio solo quando indossa degli abiti da uomo; ma non può dire a nessuno dei suoi problemi, nemmeno ai genitori.

Ma, grazie al suo interesse per la moda di strada maschile, fa amicizia con il nuovo studente Jin Sato, che vorrebbe creare un suo marchio di moda rivoluzionario.

