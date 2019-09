telefilm – OH MY GHOSTESS – di Yoo Je-won

A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Oh my ghost

Titolo internazionale: Oh my ghostess

Genere: serie tv (k-drama) – sentimentale, commedia romantica, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea Del Sud

Numero episodi: 16 (completo)

Anno di uscita: 2015

Tv: tvN

Director: Yoo Je-won

Written: Yang Hee-seung , Yang Seo-yoon

Production: Chorokbaem Media

Titolo in Italia: Oh my ghostess

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Trasmissione: disponibile sulla TV online Rakuten Viki, sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Rakuten Viki

Trailer



TRAMA

Na Bong-sun ha una personalità estremamente timida ed ha bassa autostima, non ha amici intimi, ed è costantemente rimproverata al suo lavoro come assistente chef al Sun Restaurant. Sin da giovane vede spesso i fantasmi, poiché sua nonna è una sciamana.

Un giorno, Bong-sun viene posseduta da un fantasma vergine di nome Shin Soon-ae. Per compensare la mancanza di romanticismo nella sua breve vita e credere che solo perdendo la sua verginità sarà in grado di “risolvere il suo rancore” e passare all’aldilà, Soon-ae è determinata a sedurre quanti più uomini possibili possedendo varie donne, e trova così il vascello perfetto: Bong-sun.

Il capo di Bong-sun è l’arrogante chef stellare Kang Sun-woo, per il quale segretamente ha una cotta. Quando Bong-sun apparentemente si sbarazza della sua timidezza e improvvisamente si trasforma in una donna sicura e dinamica, finalmente cattura il suo occhio. Nel frattempo, il mistero che circonda la morte di Soon-ae coinvolge il cognato di Sun-woo, un gentile agente di polizia, Choi Sung-jae, che potrebbe non essere quello che sembra.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Kang Sun-woo, interpretato da Jo Jung-suk

Na Bong-sun, interpretata da Park Bo-young e Lee Yoo-joo (da bambina)

Shin Soon-ae, interpretata da Kim Seul-gi

Choi Sung-jae, interpretato da Lim Ju-hwan e Jung Soo-hwan (da adolescente)

Lee So-hyung, interpretata da Park Jung-ah

Kang Eun-hee, interpretata da Shin Hye-sun

Heo Min-soo, interpretato da Kang Ki-young

Jo Dong-chul, interpretato da Choi Min-chul

Seo Joon, interpretato da Kwak Si-yang

Choi Ji-woong, interpretato da Oh Ui-sik

Jo Hye-young, interpretata da Shin Eun-kyung

Shin Myung-ho, interpretato da Lee Dae-yeon

Shin Kyung-mo, interpretato da Lee Hak-joo

Sciamana Seobingo, interpretata da Lee Jung-eun

Han Jin-goo, interpretato da Kim Sung-bum

Padre adottivo di Sung-jae, interpretato da Kim Seung-hoon

Joo Chang-gyu/Yoon Chang-sub, interpretato da Choi Woong

Agente Kang, interpretata da Ryu Hyun-kyung

Edward Seo, interpretato da Seo In-guk

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yoo Je-won presenti sul sito:

RECENSIONI

